مقطع فيديو "اعتداء على طلبة كويتيين في مصر" يثير جدلا واسعًا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثار مقطع فيديو متداول جدلا واسعًا في الكويت، بعد أن أظهر مشاهد مزعومة لاعتداء عناصر أمن مصريين على طلبة كويتيين في مدينة الإسكندرية شمالي مصر.

لا يزال السياق الكامل لما أظهره الفيديو غير مكتمل، بينما تم نشره عبر الشبكات الاجتماعية مع تعليق: "اعتداء الشرطة المصرية على طلبة كويتيين عُزل في الإسكندرية".

لم تصدر وزارة الداخلية المصرية تعليقًا رسميًا حول تفاصيل ما حدث.

في حين ولّد الفيديو ردود فعل سلبية بين عديد من الكويتيين عبر تويتر، نتيجة لما أظهره من اعتداء أشخاص في ملابس تشبه زي الشرطة المصرية. وطالب مُعلقون بتدخل السفارة الكويتية في مصر.

وأفادت صحيفة "الراي" الكويتية، نقلا عن مصادر، أن مشاجرة نشبت بين طلاب كويتيين في أحد المجمعات بالإسكندرية، وأن الشرطة المصرية تدخلت بعد استدعائها للفصل بين الطلاب، إلا أن استمرار تشاجرهم دفع الشرطة لتوقيفهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

ونقلت "الراي" عن السفير الكويتي في مصر، غانم الغانم، قوله إن الطلاب الكويتيين تم إخلاء سبيلهم، وأن مسؤولي السفارة تابعوا القضية فور علمهم بها.

وأوضح السفير لصحيفة "الرأي" الكويتية أن مسؤولا من الملحقية الثقافية في السفارة الكويتية والمكتب الثقافي في الاسكندرية ومحامي السفارة حضرا التحقيقات مع الطلاب.