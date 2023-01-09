دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية المصرية القبض على شخص قتل زوجته وهدد بقتل بناته الثلاث، قبل أن تتمكن قوات الأمن من تحريرهن، فيما ذكرت وسائل إعلام مصرية بأنه التقط صور "سيلفي" مع جثة زوجته وأرسلها لأهلها.

وقالت الداخلية المصرية، في بيان، مساء الأحد، إن "الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية نجحت في السيطرة على شخص دفعته الخلافات الزوجية إلى قتل زوجته (ربة منزل) بالشقة محل سكنهما بدائرة مركز شرطة نبروه، عقب قيامه باحتجاز كريماته الثلاث وتهديده بقتلهن".

وأضاف البيان: "بالانتقال تم العثور على جثة المجني عليها وبها جرح ذبحي بالرقبة داخل الشقة محل سكنهما بدائرة المركز وتبين تواجد المتهم داخل حجرة أخرى قام بغلقها من الداخل والوقوف في شرفتها وبصحبته كريماته الثلاث (سن 9،6،3 سنوات) حاملًا سلاحا أبيض (سكين) كان بحوزته، مهددًا بقتلهم ومدعيًا تعديه على زوجته لخلافات زوجيه بينهما".

وتابع البيان أن "الأجهزة الأمنية تمكنت من السيطرة عليه وضبطه والسلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة.. وتحرير كريماته. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية".