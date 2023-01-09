محمد بن سلمان يستقبل قائد الجيش الباكستاني في المخيم الشتوي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في المخيم الشتوي بالعلا، قائد الجيش الباكستاني رئيس الأركان عاصم منير، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، فجر الاثنين.

وذكرت "واس" أنه جرى خلال الاستقبال، "استعراض العلاقات الثنائية وفرص تطويرها، بالإضافة إلى عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك".

وحضر الاستقبال، وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، ومستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، فيما حضر من الجانب الباكستاني، مدير مكتب قائد الجيش الباكستاني اللواء محمد عرفان، والسفير الباكستاني لدى المملكة أمير كهرمان، والملحق العسكري بسفارة باكستان لدى المملكة العميد محمد عاصم.

والأسبوع الماضي، استقبل الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، في الرياض، رئيس أركان الجيش الباكستاني، وجرى خلال اللقاء "التأكيد على قوة ومتانة العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وبحث التعاون العسكري والدفاعي، وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى مناقشة أبرز الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك"، بحسب "واس".

وتداول عدد من المغردين السعوديين صور اللقاء بين ولي العهد وقائد الجيش الباكستاني في المخيم الشتوي، إذ وصفها أحدهم بأنها "صور تشرح الآخر"، فيما علق آخر قائلا: "أصالتنا.. إطلالة للمستقبل وبها فخرنا".

###