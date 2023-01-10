دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- توفي 17 شخصًا في 3 ولايات جزائرية نتيجة استنشاق غاز "عديم اللون والرائحة" خلال الساعات الـ24 الأخيرة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

وأفادت الوكالة أن الوفيات حدثت في ولايات سطيف والمسيلة ومستغانم "جراء الاختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من مختلف تجهيزات التدفئة، حسبما جاء في حصيلة مصالح الحماية المدنية الثلاثاء، مُجددة دعوتها "لاتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر من مخاطر القاتل الصامت".

وأوضحت الوكالة أنه "سُجلت أثقل حصيلة بوفاة 9 أشخاص من عائلة واحدة بولاية المسيلة، و6 أشخاص من عائلة واحدة أيضًا بولاية سطيف، وشخصين من ولاية مستغانم"، إضافة إلى "إنقاذ 25 آخرين من موت محقق بسبب تسرب غاز أحادي أكسيد الكربون".

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن مصالح الحماية المدنية تحذيرها من مخاطر الغاز المسؤول عن عدة وفيات "لكونه لا لون ولا رائحة له، بحيث يتسبب في تسممات معظمها تكون مفجعة".

وأرجعت الحماية المدنية هذه الحوادث إلى "أخطاء في تطبيق تدابير الوقاية، والمتعلقة بنقص أو انعدام التهوية داخل المنازل السكنية والتركيب السيئ وقدم الأجهزة، وكذا استعمال أجهزة مخصصة للطبخ والطابونة كوسيلة للتدفئة داخل المنازل والمحلات".