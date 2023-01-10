دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قارن أيمن نور، السياسي المصري المعارض والمرشح الرئاسي السابق المقيم خارج مصر، بين تصريحي "بطلوا هري" للرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي و"خليهم يتسلوا" للرئيس الراحل حسني مبارك.

وقال أيمن نور، عبر حسابه على تويتر: "عندما يخاطب رئيس الشعب قائلا: (بطلوا هري)، ويكررها أكثر من مره في أكثر من محفل، فالرجل ما زال لديه مشكلة في التفرقة بين شعب المواطنين وعساكر الكتيبة، ومشكلة في مستوي المستشارين"، مرفقًا مقطع فيديو من كلمة السيسي التي قال خلالها "بطلوا هري"، في مؤتمر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، الاثنين.

وأضاف نور: "مبارك بعد٣٠ سنة (في الحكم) أخطأ وقال خليهم يتسلوا ورحل بعدها بأيام". وتابع نور قائلا في تعليق آخر على تويتر: "ما أقرب اليوم بالبارحة"، مرفقا مقطع فيديو من خطاب مبارك أمام البرلمان عام 2010، والذي قال حينها "خليهم يتسلوا" ساخرًا من محاولات بعض القوى السياسية تشكيل برلمان مواز لتشكيكهم في نزاهة انتخابات البرلمان 2010".

وفي كلمته الاثنين، أرجع السيسي تصاعد الأزمة الاقتصادية في مصر إلى تأثير الحرب الروسية على أوكرانيا التي سبقها أيضا تأثير أزمة جائحة كورونا، وقال ضاحكًا: "بطلوا هري بقى"، أي كفى كلامًا عبثيًا. وأضاف: ""اسمعوا مننا ليس لأننا أصدق من غيرنا، لكن (لأننا) مدركين لحجم التحدي أكثر من غيرنا، والبيانات والحلول تكون مطروحة من الدولة، وبالتالي أي اجتهاد من الآخرين ليس مكروهًا ولا مرفوضًا، ولكن يحدث بلبلة ويزعج الناس".

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يستخدم السيسي هذا التعبير، إذ سبق أن علق على مخاوف المصريين من أزمة سد النهضة الإثيوبي وتأثيره على حصة مصر المائية، في يوليو/تموز عام 2021، قائلا: "هقول كلمة بتقولوها، بلاش هري".