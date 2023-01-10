إيران تحكم على عامل إغاثة بلجيكي بالسجن 40 عامًا مع 74 جلدة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت وكالة أنباء "ميزان" لأنباء القضاء الموالية للدولة في إيران، إن محكمة ثورية إيرانية حكمت على عامل الإغاثة البلجيكي أوليفييه فانديكاستيل بالسجن 40 عامًا و 74 جلدة وغرامة قدرها مليون دولار.

وحُكم على عامل الإغاثة البالغ من العمر 41 عامًا، بتهمتي التجسس لصالح جهاز استخبارات أجنبية وغسيل الأموال.

وقالت منظمة العفو إنه تعرض "للاحتجاز التعسفي"، وقالت حملة دعت إلى إطلاق سراحه إن اعتقاله كان مدفوعاً بـ"أسباب دبلوماسية - جيوسياسية".

ويأتي الحكم بعد أن علّقت المحكمة الدستورية البلجيكية مشروع قانون مثير للجدل الشهر الماضي كان من الممكن أن يمهد الطريق لمبادلة سجناء مع إيران.

وقالت محكمة جنائية في أنتويرب إن إيران تسعى للإفراج عن الدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي، الذي حكمت عليه محكمة بلجيكية بالسجن 20 عامًا في 2021 في اتهامه بالتورط في مؤامرة إرهابية خارج باريس في 2018.

تم القبض على فانديكاستيل في وقت سابق من هذا العام أثناء عمله في إيران كعامل إنساني. وقالت الحملة إنه أمضى السنوات الست الماضية في العمل مع منظمات غير حكومية دولية مختلفة.

تواصلت شبكة CNN مع الحكومة البلجيكية للتعليق.