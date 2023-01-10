السعودية تعلن عودة أعداد الحجاج إلى ما كانت عليه قبل جائحة كورونا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن وزير الحج والعمرة السعودي، الدكتور توفيق الربيعة، يوم الاثنين، "عودة أعداد الحجاج إلى ما كانت عليه قبل جائحة كورونا دون أي قيود على العمر".

ووفقا لقناة "الإخبارية" السعودية، ذكر الربيعة، خلال انطلاق مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة "إكسبو الحج"، أنه تم تخفيض تكلفة التأمين على المعتمرين من 235 إلى 88 ريالا بنسبة تقدر بـ63% اعتبارا من يوم الثلاثاء، وتخفيض تكلفة التأمين على الحجاج من 109 إلى 29 ريالا بنسبة 73%.

وأضاف وزير الحج والعمرة السعودي أنه "ستتم إتاحة تعاقد بعثات الحج مع أي شركة مرخصة لتحقيق متطلبات الحجاج وتعزيز التنافسية، وذلك خلال العام الجاري".

وذكر الربيعة أن الحكومة السعودية "قدمت حزمة من المشروعات الهائلة لخدمة ضيوف الرحمن، حيث شملت توسعة الحرم المكي الشريف بتكلفة تتجاوز أكثر من 200 مليار ريال، وإنشاء قطار يربط بين مكة المكرمة والمدينة المنورة بتكلفة تصل إلى 64 مليار ريال، وتطوير مطار الملك عبدالعزيز في جدة بتكلفة تتجاوز 40 مليار ريال".

يذكر أن وزارة الحج والعمرة السعودية أعلنت، يوم الخميس، عن إتاحة التسجيل المُبكر للحجاج من داخل المملكة عبر موقع الوزارة وتطبيق "نسك"، للراغبين بأداء مناسك الحج للعام الجاري، وأضافت أنه يُسمح للمرأة بالتسجيل للحج من دون محرم.

وقالت: "يُطلب من جميع المتقدمين إكمال التحصين باللقاحات الخاصة بفيروس كورونا (كوفيد -19)، والانفلونزا الموسمية، بالإضافة إلى الحصول على شهادة تطعيم سارية المفعول تثبت تلقي لقاح الحمى الشوكية الرباعي ACYW قبل القدوم إلى الحج بمدة لا تقل عن 10 أيام".