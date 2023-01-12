إيران تعلق تنفيذ حكم بإعدام متظاهر وسط احتجاجات دولية ومحلية

(CNN) -- علقت المحكمة العليا في إيران تنفيذ حكم بإعدام متظاهر كان سيتم هذا الأسبوع.

وأيدت المحكمة، في وقت سابق من هذا الشهر، حكم الإعدام الصادر بحق محمد بورغاني (19 عاما)، ما أثار مخاوف دولية ومحلية بشأن إعدامه، لكن متحدثا باسم المحكمة العليا قال، يوم الأربعاء، إنه تم تعليق الحكم في انتظار نتيجة طلب قدمه محامي بورغاني بإعادة المحاكمة.

وقالت وكالة أنباء "ميزان" الإيرانية في يوم 2 يناير/ كانون الثاني الجاري إن المحكمة العليا أيدت حكم الإعدام الصادر بحق بروغاني بتهمة طعن حارس أمن خلال مظاهرة.

وصرح مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يوم الثلاثاء، بأن تنفيذ حكم إعدام بحق بروغاني مع شخص آخر "وشيك".

وذكرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان أنه تم إعدام 4 أشخاص، وحُكم على 17 شخصا بالإعدام، فيما يواجه ما يصل إلى 100 شخص تهما بارتكاب جرائم يُعاقب عليها بالإعدام.

وقال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك في بيان، إن "استخدام الإجراءات الجنائية كسلاح لمعاقبة الأشخاص على ممارسة حقوقهم الأساسية مثل أولئك الذين يشاركون في المظاهرات أو ينظمونها يرقى إلى حد القتل الذي تقره الدولة".