دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء عل مواقع التواصل الاجتماعي تقارير وصورة شيك بقيمة 350 مليون دينار كويتي (نحو 1.14 مليار دولار) زعموا أنها كانت باسم الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي.

وتظهر صورة الشيك المزعوم المتداولة أنه صادر عن البنك المركزي في الكويت وأنه قد تم سحبه بالعام 2013.

من جهته أصدر البنك المركزي الكويتي بيانا قال فيه: "في ضوء ما يتم تناوله من بيانات مغلوطة في إحدى القنوات الإعلامية الخارجية ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود شيك مُصدر ومسحوب على بنك الكويت المركزي بتاريخ 26-7-2013 بمبلغ 350 مليون دينار كويتي، فإن بنك الكويت المركزي يؤكد بأن ما يتم تداوله من بيانات بهذا الشأن غير صحيحه.."

وتابع: "حيث أن صورة الشيك المعروضة وما تضمنته من بيانات لا تتطابق وشيكات بنك الكويت المركزي، وعليه فإن بنك الكويت المركزي يؤكد عدم صحة ما يتم تداوله من بيانات ويسترعي تحري الدقة في نشر وتداول المعلومات.. هذا ويؤكد بنك الكويت المركزي بأن نشر أو إعادة تداول مثل هذه البيانات من شأنه أن يعرض صاحبه المساءلة القانونية".