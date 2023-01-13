دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لأمير الحدود الشمالية في المملكة العربية السعودية، الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز وما قاله خلال لقاء مواطنين.

وأبرز نشطاء قول الأمير فيصل: "حنا سيوف سلمان (العاهل السعودية سلمان بن عبدالعزيز) ومحمد (ولي العهد السعودي محمد بن سلمان).."

جاء ذلك في استقبال الأمير فيصل، بمقر محافظة رفحاء عدداً من المواطنين بالمحافظة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية حيث "استمع الأمير لمطالب المواطنين ومراجعاتهم وشكاواهم التي تحظى باهتمامه".

وذكرت الوكالة السعودية أن الأمير فيصل "تسلم خلال الاستقبال نسخة من كتاب ’مطار رفحاء النشأة والتطور‘ للمؤلف محمد بن عايد العنزي، مقدماً شكره للمؤلف على الإصدار المهم والحيوي".