إيران تنشر كم "تقاضى" أكبري قبل إدانته وإعدامه بقضية التجسس المزعومة

موجة الإعدام تستمر.. إيران تعدم شابين "شنقًا" لمشاركتهما بالاحتجاجات في البلاد

(CNN)—قالت السلطات الإيرانية إن المواطن البريطاني الإيراني، علي رضا أكبري تلقى مبالغ مالية كبيرة كدفعات مقابل عمله على حد زعمها كجاسوس للاستخبارات البريطانية الخارجية أو ما يُعرف بـ"MI6"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية نقلا عن وكالة ميزان القضائية بالبلاد.

وفي 11 يناير/ كانون الثاني الجاري، أُعلن حكم الإعدام بحق أكبري بعد إدانته من قبل النظام الإيراني بتهمة التجسس لصالح المملكة المتحدة، ونقلت وكالة أنباء "إرنا" عن "ميزان" أنه نفذ هذا العمل مقابل "تلقي 1.805 مليون يورو و265 ألف جنيه إسترليني و50 ألف دولار أمريكي".

وبحسب وكالة الأنباء فخلال "اجتماعاته مع ضباط MI6 ، قدم أكبري معلومات عن 178 شخصية إيرانية بما في ذلك كبير العلماء النوويين في البلاد محسن فخري زاده الذي اغتيل بسلاح رشاش يعمل بالتحكم عن بعد من سيارة في نوفمبر /تشرين الثاني 2020"، حيث اتهم كبار المسؤولين الإيرانيين إسرائيل بالتخطيط لمقتله.

وأيدت المحكمة العليا الإيرانية عقوبة الإعدام التي صدرت على أكبري بعد أن اعتبرت أنها تستند إلى "أدلة موثقة"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية.