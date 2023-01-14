"عمل بغيض وبربري".. الرئيس الفرنسي يدين إعدام إيران "أكبري"

دموع تنهمر وقلوب تتفطر.. آباء وأمهات يخاطرون بحياتهم لإنقاذ أبنائهم من الإعدام في إيران

إعدام علني في إيران.. شنق متظاهر بتهمة "العداء لله" و"قتل ضابطي أمن"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أدان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إعدام إيران لمواطن بريطاني من أصل إيراني، علي رضا أكبري، واصفا إياه بـ"العمل البغيض والبربري".

وقال ماكرون، في تغريدة عبر تويتر، إن "اسمه سيضاف إلى قائمة طويلة من ضحايا القمع وعقوبة الإعدام في إيران".

وجاءت تصريحات ماكرون بعد استدعاء وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، القائم بالأعمال الإيراني في باريس، للتعبير عن "استياء" فرنسا من إعدام أكبري.

في السطر الأخير من تغريدته، قال ماكرون إنه يقف "متضامنًا" مع المملكة المتحدة والشعب الإيراني.