وزير خارجية إيران يلتقي نصرالله بلبنان.. هذا ما ناقشاه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—التقى وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان مع الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصرالله وذلك خلال زيارته إلى لبنان.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية أن عبداللهيان ونصرالله "تبادلا وجهات النظر بشأن تهديدات الكيان الصهيوني واستعداد محور المقاومة ضد للأحداث والتطورات الإقليمية والدولية الجديدة".

من جهتها ذكرت قناة المنار التابعة لحزب الله اللبناني أنه "جرى استعراض آخر التطورات والأوضاع السياسية في لبنان وفلسطين ‏‏والمنطقة، وبالخصوص الاحتمالات والتهديدات الناشئة عن تشكيل حكومة الفاسدين والمتطرفين ‏في ‏كيان العدو وموقعية حركات المقاومة وكل محور المقاومة في مواجهة المستجدات والأحداث ‏‏الإقليمية والدولية".

وقال عبداللهيان في مؤتمر صحفي عقب وصوله إلى بيروت إن "زيارتي إلى بيروت تأتي بدعوة وزير الخارجية اللبناني بهدف إجراء مشاورات ثنائية وإقليمية ودولية، بما في ذلك المشاورات بشأن آخر المستجدات في فلسطين.. الجمهورية الإسلامية الإيرانية مستمرة في دعمها القوي للشعب والحكومة والجيش والمقاومة في لبنان"، وفقا لما نقلته الوكالة الإيرانية.