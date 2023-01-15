دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- زار رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، يرافقه 7 من وزراء حكومته، محافظة شمال سيناء، الواقعة شمالي شرق البلاد؛ لمتابعة تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية بها، في أول زيارة لرئيس الحكومة إلى شمال سيناء منذ توليه مهام منصبه في يونيو/ حزيران 2018، وبعد غياب منذ عام 2013 جراء الهجمات المسلحة بالمحافظة.

في زيارته، تفقد مدبولي مشروعات إنشاء مدينة رفح الجديدة، ومحطة محولات الشيخ زويد، وجامعة العريش، وميناء العريش البحري، ومستشفى العريش، ومحطة تحلية مياه البحر.

وقال مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، إن "التواجد في محافظة شمال سيناء، والقدرة على التحرك بمنتهى الأمان في الطرق والميادين، لم يكن ليتحقق لولا تضحيات آلاف الشهداء من القوات المسلحة والشرطة والمدنيين، الذين سجلوا تضحياتهم على كل شبر من هذه الأرض".

واعتبر عضو مجلس النواب عن محافظة شمال سيناء، سامي كامل، أن الزيارة الأولى لرئيس الحكومة إلى مدن شمال سيناء "رسالة داخلية وخارجية عن استقرار الحالة الأمنية للمحافظة، والقضاء على الإرهاب بكل أنحاء المحافظة، كما أنها رسالة واضحة للجهات الحكومية على سرعة البدء في المشروعات التنموية والخدمية لأهالي المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية".

أضاف "كامل"، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن نواب شمال سيناء طالبوا بضرورة الاهتمام بالقطاعات الإنتاجية، على رأسها الصناعة والزراعة.

تنفذ الحكومة المصرية عدة مشروعات لتنمية شمال سيناء، أبرزها إنشاء مدينة رفح الجديدة كبديلة عن رفح القديمة. وتضم المدينة الجديدة أكثر من 10 آلاف وحدة سكنية و400 بيت بدوي، كم تم إنشاء محطة محولات كهربائية بمدينة الشيخ زويد، وتطوير ميناء العريش بتكلفة 4 مليارات جنيه (135.6 مليون دولار)، وإنشاء مستشفى العريش، ومحطة لتحلية مياه البحر بطاقة إجمالية 300 ألف متر مكعب يوميًا.

كما يجري العمل على إنشاء خط مياه ضخم يمتد إلى منطقة وسط سيناء لزراعة 756 ألف فدان، إضافة إلى السعي لإنشاء مزارع سمكية والتوسع في محطة تحلية مياه البحر بمدينة العريش.

وفي تقرير رسمي، صدر في أبريل/ نيسان عام 2022، كشفت الحكومة المصرية عن إنفاق 700 مليار جنيه (23.7 مليار دولار) لتنمية شبه جزيرة سيناء خلال الـ8 سنوات الماضية، وبلغ حجم الاستثمارات العامة الموحدة في عام 2021/2022 حوالي 45.1 مليار جنيه (152.5 مليون دولار).

وقالت عايدة السواركة، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن زيارة رئيس الحكومة تحمل رسالتين؛ الأولى أن شمال سيناء آمنة، وأنه تم القضاء على الإرهاب والسيطرة على الوضع الأمني في كل أرجاء المحافظة، والثانية هي أن الفترة المقبلة ستشهد تسريع وتيرة التنمية وإقامة العديد من المشروعات القومية لخدمة الأهالي وجذب المزيد من الاستثمارات، إضافة إلى مشروعات خدمية مثل جامعة العريش التي تضم 7 جامعات، وعودة العمل بمحكمة شمال سيناء بعد توقفها لعدة سنوات.

وقُتل 3 قضاة بشمال سيناء، في مايو/ أيار عام 2015، من بينهم الشقيق الأصغر لوزير العدل الحالي عمر مروان، الذي شارك في الزيارة مع رئيس الوزراء، التي شملت تفقد إحدى القاعات التي تم إطلاق اسم أخيه الشهيد عليها.

حسب تصريح سابق للرئيس عبد الفتاح السيسي في أبريل/ نيسان من العام الماضي، بلغ عدد ضحايا الهجمات المسلحة 3277 قتيلا وأكثر من 12 ألف مصاب منذ عام 2013.

وأضافت "السواركة"، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن أهالي شمال سيناء يحلمون بتنفيذ مشروعات قومية ضخمة لخلق فرص عمل للشباب، وأن "هناك بالفعل مشروعات تُنفذ في الوقت الحالي، أبرزها مدينة رفح الجديدة، ومحطة تحلية مياه البحر، ومحطات محولات الكهرباء"، مؤكدة ضرورة التركيز على ملف البنية التحتية من خلال تطوير الطرق الداخلية والمحاور الرئيسية وإنشاء محطات المياه والكهرباء اللازمة لبدء التنمية.