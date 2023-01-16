دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رفع مواطنون أتراك العلم التركي على جبل الرماة في المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية، قبل أن يطلب مواطن سعودي منهم إنزال العلم، حسبما أظهر مقطع فيديو للحادثة.

وأثار مقطع الفيديو المتداول، الذي لم يتسن لـCNN التأكد من مدى صحته، ردود فعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، جاء أغلبها مؤيدًا لإنزال العلم.

وقال مُغرد إنه "لا يحق لأي زائر أن يرفع علم بلده وتسييس زيارته للمدينة فما بالك إن كانوا أتراك وعلمهم هو نفسه علم الدولة العثمانية".

بسطت الدولة العثمانية نفوذها على الجزيرة العربية بداية من 1517 حتى انتهاء حكم العثمانيين في عام 1918، بعد هزيمتهم في الحرب العالمية الأولى، إضافة إلى الثورة القومية العربية. ولا يزال الحديث عن تاريخ الحكم العثماني أمرًا شائكًا في السعودية.

استؤنفت العلاقات الثنائية بين السعودية وتركيا بعد توتر شابها على أثر الخلاف الخليجي مع قطر، ثم مقتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية المملكة في عام 2018.

وفي أبريل/ نيسان 2022، أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أول زيارة إلى المملكة تلبية لدعوة العاهل السعودي سلمان بن عبدالعزيز.