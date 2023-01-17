دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اعترضت عناصر من الشرطة الإسرائيلية طريق السفير الأردني في تل أبيب، غسان المجالي، لدى محاولته الوصول إلى المسجد الأقصى، الثلاثاء، قبل أن يتمكن من الدخول في وقت لاحق، حسبما أظهرت مقاطع فيديو جرى مشاركتها عبر الشبكات الاجتماعية، ولم يتسن لـCNN التأكد من مدى صحتها.

وأعلنت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان، استدعاء السفير الإسرائيلي في عمّان إلى مقر الوزارة، عصر اليوم، وذلك "إثر إقدام أحد أفراد شرطة الاحتلال الإسرائيلي على اعتراض طريق السفير الأردني في تل أبيب لدى دخوله إلى المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف".

في سياق متصل، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، الثلاثاء، حادثة الاعتراض، معتبرة ذلك "امتدادًا للمحاولات الإسرائيلية تكريس تدخلاتها غير القانونية بشأن المسجد الأقصى وباحاته، وامتداد لمحاولاتها وإجراءاتها لتغيير الوضع التاريخي والسياسي والقانوني القائم في الحرم".

وقالت الوزارة الفلسطينية، في بيان، إن "جميع إجراءات الاحتلال بحق الحرم هي تدخلات غير مشروعة واستفزازية واعتداء على صلاحيات إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية باعتبارها صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون الحرم".