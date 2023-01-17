دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – بعد عام على استهداف الحوثيين منشآت مدنية في العاصمة الإماراتية أبوظبي، أكد المستشار الرئاسي في الدولة، أنور قرقاش، الثلاثاء، أن بلاده باتت أكثر قوة وتأثيرا منذ ذلك الحين.

وكتب قرقاش عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "عام على الهجوم الإرهابي الآثم على منشآت مدنية في دولة الإمارات، والوطن أكثر قوة ومنعة وأشد تصميماً على مواصلة مسيرته التنموية، هم أرادوا زعزعة الثقة ببلادنا إلا أنها اقوى من أي تهديد إرهابي، شامخة بعزيمة قيادتها وشعبها وبقدراتها على حماية مكتسباتها وانجازاتها ولحمتنا الوطنية".

وأضاف المستشار الرئاسي الإماراتي بالقول: "عام والإمارات أكثر جاذبية وحيوية ومركزاً إقليماً وعالمياً للأعمال، واقتصاد يتخطى النصف ترليون دولار، ومركز استقطاب عالمي للابتكار والاستثمار ومكاناً مفضلاً للشباب للعيش والعمل وتحقيق الطموحات، ومصدراً لإلهام الكثيرين الباحثين عن الأمن والأمان وفرص النمو والتطور والعيش الكريم".

وختم قرقاش قائلا: "عام والإمارات أكثر تأثيراً وتلعب دوراً وازناً عبر سياستها المتزنة وشبكة علاقاتها الواسعة. رؤية قيادتنا للمستقبل طموحة ومستنيرة لتكريس مكانة الإمارات بلداً للأمان والأعمال وشريك للأشقاء والأصدقاء في بناء إقليم أكثر استقراراً وازدهاراً. عام مضى وما زادنا الإرهاب إلا قوة وعزاً"، حسب قوله.

وكانت قد استهدفت جماعة الحوثي في اليمن توسعة مطار أبوظبي الدولي ومنطقة المصفح في العاصمة الإماراتية في 17 يناير/كانون الثاني من عام 2022 ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا.