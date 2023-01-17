أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- اتهمت وزارة الخارجية الإيرانية الأمير هاري بعدم إظهار أي ندم على مقتل 25 بريئا في أفغانستان، كما اتهمت بريطانيا بغض الطرف عن "جريمة الحرب" هذه.

وكتبت الخارجية الإيرانية في صفحتها على تويتر، الاثنين: "النظام البريطاني، الذي يعتبر أحد أفراد عائلته المالكة، مقتل 25 شخصًا بريئًا مثل إزالة قطع شطرنج ولا يشعر بأي ندم على هذه القضية، وهؤلاء الذين يغضون الطرف عن جريمة الحرب هذه، ليسوا في وضع يسمح لهم بوعظ الآخرين بشأن حقوق الإنسان".

وجاءت التغريدات بعد أن حذر وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، إيران من أنها "ستحاسب" على إعدام المواطن البريطاني - الإيراني علي رضا أكبري. وأفادت وسيلة إعلامية تابعة للدولة، السبت، أن طهران أعدمت أكبري بتهم التجسس والفساد.

وقال وزير الخارجية الإيراني في تغريدة على تويتر: "قوبل تعدي بريطانيا على الأمن القومي للجمهورية الإسلامية الإيرانية برد حاسم من المخابرات والقضاء الإيراني".

ادعى الأمير هاري في سيرته الذاتية "سبير" أو الاحتياطي، أنه قتل 25 من مقاتلي الجماعة المتمردة في أفغانستان أثناء خدمته في الجيش البريطاني. تعرض دوق ساسكس لانتقادات من بعض الشخصيات الأمنية والعسكرية البريطانية وتوبيخًا غاضبًا من طالبان.

كتب الأمير هاري، "رقمي هو 25. ليس الرقم الذي يملأني بالرضا، لكنه لا يحرجني". ونُقل عنه وصفه لمتمردي طالبان بأنهم "قطع شطرنج" تم نزعها من اللوح أكثر من كونهم أشخاص.