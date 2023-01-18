دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – انتقد نائب رئيس شرطة دبي، الفريق ضاحي خلفان، منح أجور شهرية عالية للاعبي كرة القدم بالإمارات مطالبا بالمقارنة بينها وبين تلك التي يحصل عليها لاعبو المنتخبين البحريني والعُماني ورأى أن الأندية الإماراتية لم تعد تلد أبطالا منذ الانتقال إلى حقبة الاحتراف.

وقال خلفان في سلسلة تغريدات عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "ما ارجوه....ان نقارن بين الراتب الشهري للاعب المنتخب الإماراتي ولاعب المنتخب البحريني او العماني..ومن ثمه نقارن بين النتائج في البطولة الأخيرة...ستجدون ان اللاعب البحريني او اللاعب العماني يلعب بوطنية...وان اللاعب الإماراتي يلعب بنيطانية.. فمن يلعب للنيطان يخسر الأوطان... ومن يلعب للوطن يجتاز المحن وينال الثمن وهو الفوز"، حسب قوله.

وتابع نائب رئيس شرطة دبي قائلا: "أثبتت انديتنا انها عقيمة لا تلد ابطالا منذ أن اخترنا طريق الاحتراف إن أردتم الحقيقة والإنصاف"، على حد قوله.

وأردف خلفان بالقول: "هناك فرق بين لاعب يشترى ولاعب يصنع...ورغم ذلك نشتري من لا ينفعنا بشئ..وهذه مشكلة اكبر"، وتساءل: "اين القادة الرياضيين في دولتنا...؟ اندثروا..؟"، ثم ختم بالقول: "شخصيا...رصدت..منذ أن خلقنا المجالس الرياضية خسرنا في التنافس الكروي القضية"، على حد قوله.

وتسود حالة من عدم الرضا الأوساط الإعلامية والرياضية في الإمارات بعد الأداء المتواضع لـ"الأبيض" في كأس الخليج بنسخته الـ25 والتي يستضيفها العراق وخروجه من الدور الأول بخسارتين وتعادل.