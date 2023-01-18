دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- شدّد حسن نصرالله، الأمين العام لحزب الله اللبناني على ما وصفه بـ "القوة المعنوية" للواء قاسم سليماني، القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني لافتا إلى "الشجاعة المنقطعة النظير وكيف كان يمشي بين الرصاص والعبوات الناسفة"، على حد تعبيره.

جاء ذلك في كلمة لنصرالله نقلتها قناة المنار التابعة لحزب الله، حيث قال: " الأهم في الحاج قاسم سليماني هو القوة المعنوية التي بعثها في كل الذين عملوا معه والشجاعة المنقطعة النظير وكيف كان يمشي بين الرصاص والعبوات الناسفة.. من خصوصية هذا الشهيد القائد (سليماني) والحاج أبو مهدي المهندس هو من قتله وأين قتل ولماذا قتل؟ وقدرة هذا الإلهام على الاستنهاض".

وتابع: "الشهيد سليماني أصبح معروفا في السنوات الأخيرة لكنه أمضى عقودا من أجل المقاومة واليوم نحن عندما نقدمه نقدم النموذج الالهامي الأسطوري".

وأضاف: "في الكثير من الساحات قادة شهداء، يجب إحياء سيرتهم على المستوى الوطني فتشكل ثروة معنوية ووطنية ضخمة جدا وتنتقل من جيل الى جيل ونحن نفعل ذلك من أجلنا وليس من أجل الشهداء.. واجبنا أن نقدم القدوة والملهم ففي كل جيل وبلد نحن نحتاج الى هذه النوعية من القادة الشهداء.."

ويذكر أن سليماني كان قد قُتل بغارة أمريكية عبر طائرة مسيرة في محيط مطار بغداد الدولي في 3 يناير/ كانون ثاني من عام 2020، برفقة نائب رئيس الحشد الشعبي العراقي حينها، أبو مهدي المهندس.