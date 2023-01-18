وسائل إعلام إيرانية: اعتقال ألماني لالتقاطه صورا لمنشآت نفطية "حساسة"

(CNN) -- قالت وسائل إعلام إيرانية شبه الرسمية، يوم الثلاثاء، إنه تم اعتقال ألماني بزعم التقاطه صورا لمنشآت نفطية "حساسة".

وذكرت وكالة "تسنيم" شبه الرسمية للأنباء أن المواطن الألماني، الذي لم تذكر اسمه، كان "يلتقط صورا لمنشآت نفطية" في محافظة خوزستان بجنوب غرب البلاد.

وتواصلت شبكة CNN مع الحكومة الألمانية للتعليق.

ونددت دول غربية بينها ألمانيا بإعدام إيران للمتظاهرين وسط حملتها ضد التظاهرات الأخيرة.

وفي الأسبوع الماضي، استدعت فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا والاتحاد الأوروبي سفراء إيران في أعقاب الموجة الأخيرة من عمليات الإعدام على خلفية الاحتجاجات.

واعتقلت إيران مواطنين أجانب كأوراق مساومة في الخلافات السياسية مع الغرب.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان، يوم الثلاثاء، إن 7 فرنسيين محتجزون حاليا في إيران.

وأضافت: "يمكننا أن نؤكد أن السيد برنارد فيلان، وهو مواطن فرنسي أيرلندي، من بين مواطنينا السبعة المحتجزين بشكل تعسفي من قبل السلطات الإيرانية".