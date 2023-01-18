القدس (CNN)-- حكمت المحكمة العليا الإسرائيلية، الأربعاء، بأن أرييه درعي، زعيم حزب شاس، لا يمكنه العمل كوزير للداخلية، بسبب إدانته في فبراير/ شباط الماضي بتهمة الاحتيال الضريبي.

جاء في حكم المحكمة أن على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إقالة درعي من منصبه.

ورد حزب شاس بزعامة درعي - الذي حصل على 11 مقعدًا في الكنيست المكون من 120 مقعدًا في نوفمبر/ تشرين الثاني، وهو مكون رئيسي في ائتلاف نتنياهو - على الفور، واصفًا قرار المحكمة بأنه "تعسفي وغير مسبوق".

وقال الحزب الديني السفاردي إن المحكمة "ألغت اليوم أصوات وأصوات 400 ألف ناخب من حركة شاس". وأضاف: "اليوم قضت المحكمة في الواقع أن الانتخابات لا معنى لها".

وتابع حزب شاس، الحليف الرئيسي لنتنياهو: "قرار المحكمة سياسي".

طُلب من المحكمة العليا النظر في تغيير القانون الإسرائيلي الذي يسمح لدرعي بالعمل في الحكومة على الرغم من إدانته بالاحتيال الضريبي.

وقرر القضاة أن تعيينه "لا يمكن أن يستمر. هذا، من بين أمور أخرى، بسبب تراكم الإدانات الجنائية لديه، وفشله في التقاعد من الحياة العامة، كما قال إنه سيفعل عندما يُحكم عليه في قضية الاحتيال الضريبي".