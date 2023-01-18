أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي محمد بن زايد إن زعماء دول الخليج ومصر والأردن سيجتمعون في أبوظبي يوم الأربعاء، وذلك في تصريح لـCNN.

وليس من الواضح ما الذي سيركز عليه الاجتماع، لكن قرقاش قال إنه "استمرار للقاءات عديدة مماثلة للقادة العرب"، والتي عُقد آخرها في أغسطس/ آب 2022 على ساحل البحر المتوسط ​​في مصر.

ومن بين الدول التي أكدت حضور الاجتماع، عُمان، والأردن، وقطر، ومصر، ويمكن تأكيد حضور قادة آخرين في وقت لاحق.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية في تقرير: "يحضر قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومصر والأردن اللقاء الأخوي التشاوري الذي دعا إليه صاحب السمو رئيس الدولة ’حفظه الله‘ ويعقد في العاصمة أبوظبي"، مضيفة أن "رئيس الدولة سيبحث مع إخوانه قادة الدول الشقيقة خلال لقائهم الأخوي التشاوري العلاقات الأخوية الراسخة ومختلف جوانب التعاون والتنسيق المشترك التي تخدم الاستقرار والازدهار في المنطقة".