دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، إن بلاده غيّرت طريقتها في تقديم المنح المساعدات إلى الدول المجاورة، موضحًا أنها ستكون مشروطة بحدوث "إصلاحات".

وقال الجدعان، على هامش منتدى دافوس، الأربعاء: "نحن أيضًا نقوم بالتركيز على إقليمنا ونريد أن نكون مثالا للمنطقة، ونشجع كذلك كثير من الدول حولنا أن تقوم بأعمال إصلاحية".

وأضاف الجدعان: "نحن نغير طريقة تقديمنا للمساعدات وتطويرها... اعتدنا أن نعطي منحًا وودائع دون شروط، ونحن نغير ذلك، ونقوم نقوم بالعمل مع مؤسسات متعددة الأطراف... لنقول نحن نريد أن نرى إصلاحات".

وتابع: "نحن نفرض ضرائب على شعبنا، ونتوقع من الدول أن تقوم بفعل نفس الشىء، وأن يقوموا بدورهم، نريد أن نساعد ولكن نريد من الجميع أن يقوموا بدورهم".

وأشار وزير المالية السعودي إلى أن "هناك الكثير من الإصلاحات التي تمت لحماية اقتصاد المملكة وأيضًا لمساعدة الاقتصاد العالمي".

ونشرت قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية مقتطفات من تصريحات الوزير محمد الجدعان.