دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – استضافت العاصمة الإماراتية، أبوظبي، الأربعاء، قمة سداسية جمعت قادة كل من قطر وعُمان ومصر والبحرين والأردن تحت عنوان "الازدهار والاستقرار في المنطقة".

وجلس مستضيف القمة رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وبجانبه كل من العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، والعاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، في حين جلس أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وبجانبه كل من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وسلطان عُمان، هيثم بن طارق.

وحملت القصة عنوان "الازدهار والاستقرار في المنطقة" وتهدف إلى "ترسيخ التعاون وتعميقه بين دولهم الشقيقة في جميع المجالات التي تخدم التنمية والازدهار والاستقرار في المنطقة وذلك عبر مزيد من العمل المشترك والتعاون والتكافل الإقليمي"، وفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام).

وناقش الزعماء المجتمعون "العلاقات الأخوية بين دولهم ومختلف مسارات التعاون والتنسيق المشترك في جميع المجالات التي تخدم تطلعات شعوبهم إلى مستقبل تنعم فيه بمزيدٍ من التنمية والتقدم والرخاء"، وفقا لما ذكرت "وام".

واستعرض القادة عددا من القضايا والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية والتحديات السياسية والأمنية والاقتصادية التي تواجهها المنطقة، وشددوا على أهمية "تعزيز العمل العربي المشترك في التعامل مع هذه التحديات بما يكفل بناء مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً لشعوب المنطقة كافة"، وفقا لوام.

وأكد الزعماء على على الرؤية المشتركة لتعزيز الاستقرار والازدهار في المنطقة والإيمان بأهمية التواصل بهدف البناء والتنمية، كما شددوا على "أهمية الالتزام بقواعد حسن الجوار واحترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية"، وفقا لوام.