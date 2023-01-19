دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو من مقابلة أجراها وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، تطرق فيها لموضوع التغير المناخي، عل هامش منتدى دافوس 2023.

وقال الجبير في جزء من المقابلة على قناة CNBC: "المسائل المناخية يمكن التعامل معها فلدينا التكنولوجيا ولدينا العلوم ولدينا الموارد المالية للتعامل مع هذه المسائل، ما ينقص هو المناظرة العقلانية التي تستند إلى العلوم والمنطق عوضا عن المناظرة العاطفية المدفوعة بالرغبة بتحقيق مكاسب سياسية فهذا لن يوصلنا لشيء".

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية في تقرير أن الجبير "حضر جلسة نقاش تحت عنوان (Ocean 20)، والتي تجمع ممثلين من مجموعة العشرين، وذلك على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2023، في مدينة دافوس السويسرية".

وأضافت: "جرى خلال الجلسة مناقشة الفرص المتاحة للتعاون ضمن إطار مجموعة العشرين في مجال تحفيز الاستثمار في المحيطات وتحقيق نمو مستدام لاقتصاد المحيطات، بالإضافة إلى مناقشة أبرز الموضوعات المطروحة على جدول أعمال منتدى دافوس 2023".