مصر.. تخفيف الحكم على رجل الأعمال حسن راتب والنائب السابق علاء حسانين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قضت محكمة النقض المصرية-أعلى سلطة قضائية في البلاد-الخميس، بقبول الطعن المقدم من رجل الأعمال حسن راتب وتخفيف العقوبة من السجن 5 سنوات إلى 3 سنوات، في قضية الاتجار بالآثار.

كما قضت المحكمة بتخفيف عقوبة النائب البرلماني السابق علاء حسانين من السجن 10 سنوات إلى 5 سنوات، وتغريم كل منهما مبلغ مليون جنيه (33.5 ألف دولار).

وسبق أن أصدر النائب العام المصري حمادة الصاوي، في ديسمبر/كانون أول عام 2021، قرارًا بإحالة 23 شخصًا من بينهم رجل الأعمال حسن راتب مالك قنوات "المحور" الفضائية، ومجموعة "سما" التي تستثمر في صناعات الأسمنت والتعليم والسياحة، وعلاء حسانين عضو مجلس النواب، والشهير بلقب "نائب الجن والعفاريت" للمحاكمة أمام المحكمة الجنائية المختصة، لاتهامها بإدارة تشكيل عصابي للتنقيب عن الآثار، وتهريبها للخارج.

وقال الدكتور محمد حمودة، محامي رجل الأعمال حسن راتب، إن محكمة النقض خففت حكم العقوبة الموقع على موكله من 5 سنوات إلى 3 سنوات، وقضى منها نصف المدة ولذا من حقه الإفراج خلال الفترة المقبلة، كما تم تخفيف العقوبة على البرلماني السابق علاء حسانين من 10 سنوات إلى 5 سنوات، وتغريمهما 2 مليون جنيه (67.1 ألف دولار).

وأضاف حمودة، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أنه سيعمل على الانتهاء من إجراءات الإفراج عن رجل الأعمال حسن راتب على أن يتم ذلك في القريب العاجل.