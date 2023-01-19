دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— وافق البرلمان الأوروبي، الخميس، على قرار يدعو الاتحاد الأوروبي إلى تصنيف الحرس الثوري الإيراني جماعة إرهابية، كما دعا البرلمان الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى إضافة الحرس الثوري إلى "قائمة الاتحاد الأوروبي للإرهاب".

وفي المقابل، حذر وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الخميس، من أن الاتحاد الأوروبي "سيطلق النار على قدمه" إذا أدرج الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية، حسب ما ذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إسنا"، الخميس.

وقال أمير عبد اللهيان لبوريل إن الاتحاد الأوروبي يجب أن "يفكر في العواقب السلبية لهذا السلوك الانفعالي، على أوروبا"، وحث عبد اللهيان، الاتحاد الأوروبي على "التركيز على الدبلوماسية والتفاعل البناء والعقلانية"، حسب ما نقلت عنه وكالة "إسنا".

وفي التقرير الأوروبي السنوي لعام 2022 بعنوان "تنفيذ السياسة الخارجية والأمنية المشتركة" الذي صدر، الأربعاء، قال البرلمان الأوروبي إنه "يدين القمع الوحشي الذي شنته إيران، بما في ذلك الحرس الثوري الإسلامي، على التظاهرات التي أعقبت مقتل الفتاة الإيرانية من أصل كردي، مهسا أميني بعد اعتقالها بعنف وإساءة معاملتها من قبل (شرطة الأخلاق) الإيرانية".

وأضاف البرلمان أنه "يدعو الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه إلى إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الاتحاد الأوروبي للأشخاص والجماعات والكيانات المتورطة في الأعمال الإرهابية المعروفة باسم (قائمة الاتحاد الأوروبي الإرهابية) في ضوء نشاطه الإرهابي والقمع بحق المتظاهرين، وتزويد روسيا بطائرات بدون طيار".

وأكد البرلمان الأوروبي أنه يكرر دعمه للحركة الاحتجاجية السلمية في جميع أنحاء إيران، وأنه يشعر بالفزع من "الاستخدام غير المتناسب للقوة من قبل الشرطة وقوات الأمن الإيرانية".

كما أدان البرلمان إعدام المتظاهرين السلميين، وحث السلطات الإيرانية على إلغاء جميع أحكام الإعدام الصادرة في إطار الاحتجاجات المتواصلة.