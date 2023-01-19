دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- شارك مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان في اجتماع، الخميس، مع نظرائه من إسرائيل والبحرين والإمارات العربية المتحدة للبناء على اتفاقيات إبراهيم التي وُقعت في عهد ترامب، وقد حضر سوليفان الاجتماع من إسرائيل وانضم إليه نظيراه من البحرين والإمارات افتراضيا.

وقال بيان مشترك إن المسؤولين الأربعة ناقشوا "سبل تعميق التكامل الإقليمي في مجالات تشمل الطاقة النظيفة والتكنولوجيا الناشئة والأمن الإقليمي والعلاقات التجارية".

وجاء في البيان أيضا: "وأعرب النظراء الأربعة عن تطلعهم إلى زيادة تعميق وتوسيع التقدم المحرز منذ توقيع اتفاقات إبراهيم".

وأردف البيان المشترك: "كما ناقشوا تطوير شراكات جديدة واعدة في جميع أنحاء المنطقة"، وفقا للبيان.

يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان قد التقى سوليفان في وقت سابق، الخميس، وناقش معه التصدي لبرنامج إيران النووي وإمكانية انضمام السعودية لاتفاقيات إبراهيم، وفق ما قاله المتحدث باسم نتنياهو، أوفير جندلمان للإعلام العربي.