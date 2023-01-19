دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لامرأة مسنّة "تشكو ضيق الحال" ورد فعل أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، الأمر الذي أثار تفاعلا.

ونشرت إمارة منطقة عسير مقطع فيديو على صفحتها الرسمية بتويتر، يظهر زيارة الأمير للمسنّة وما وجه به لمساعدتها.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن الأمير زار المواطنة والتي تدعى شرعاء القحطاني، في محافظة الأمواه.

وذكرت الوكالة أن الأمير وجه خلال الزيارة "باتخاذ عدد من الإجراءات لتأمين حياة كريمة لها، بإيجاد أرض سكنية وإتمام إجراءات تملّكها عبر منصة إحكام، وبناء وتأثيث المنزل بالتنسيق مع جمعية البر الخيرية بالأمواه وجمعية الإسكان التنموي بالمنطقة، بمشاركة عدد من رجال الأعمال وأفراد المجتمع المحلي بالمحافظة، إلى جانب توفير سيارة وسائق دعمًا لتنقلاتها، والتنسيق مع شركة الكهرباء لإيصال التيار الكهربائي، إضافة إلى التوجيه بمتابعة حالتها من قبل المحافظة".