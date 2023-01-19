غياب محمد بن سلمان عن قمة أبوظبي يثير تساؤلات بين مغردين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صور للقادة في الخليج والأردن ومصر خلال القمة التي شهدتها العاصمة الإماراتية، أبوظبي، الأربعاء.

وتفاعل نشطاء على صورة اجتماع القادة والتي لم يظهر فيها ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان أو من يمثل المملكة وكذلك أمير الكويت أو من يمثلها في هذه القمة الأمر الذي أثار تكهنات وتساؤلات.

وتواصلت CNN بالعربية مع السلطات السعودية للحصول على تعليق على ما يثار من تساؤلات دون رد حتى كتابة هذا التقرير.

ويذكر أن أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي، محمد بن زايد، قد قال إن زعماء دول الخليج ومصر والأردن سيجتمعون في أبوظبي يوم الأربعاء، وذلك في تصريح لـCNN، صباح الأربعاء، موضحا أن الاجتماع هو "استمرار للقاءات عديدة مماثلة للقادة العرب"، والتي عُقد آخرها في أغسطس/ آب 2022 على ساحل البحر المتوسط ​​في مصر.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية في تقرير، الأربعاء: "يحضر قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومصر والأردن اللقاء الأخوي التشاوري الذي دعا إليه صاحب السمو رئيس الدولة ’حفظه الله‘ ويعقد في العاصمة أبوظبي"، مضيفة أن "رئيس الدولة سيبحث مع إخوانه قادة الدول الشقيقة خلال لقائهم الأخوي التشاوري العلاقات الأخوية الراسخة ومختلف جوانب التعاون والتنسيق المشترك التي تخدم الاستقرار والازدهار في المنطقة".