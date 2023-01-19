دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلن حرس الحدود السعودي، الخميس، أن قواته أحبطت محاولات تهريب أكثر من 18 طنا من مادة القات المخدر، وأكثر من طن ونصف الطن من مادة الحشيش المخدر، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأكد المتحدث الرسمي باسم المديرية العامة لحرس الحدود العقيد مسفر القريني، أن "الدوريات البرية لحرس الحدود في مناطق نجران وجازان وعسير وتبوك، أحبطت محاولات تهريب 18.2طناً من نبات القات المخدر، وطن و526 ك كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، بحسب ما نقلت "واس"

وأوضح القريني "أنه تم إحباط تهريب تلك الكميات خلال 14 يوما الشهر الجاري، وتم القبض على مهربيها، وعددهم 309 متهمين، من بينهم 10 مواطنين، و299 مخالفا لنظام أمن الحدود، من بينهم، 264 من الجنسية اليمنية، و33 من الجنسية الإثيوبية وصوماليين اثنين.

وأضاف بحسب "واس" أنه "جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمواد المضبوطة لجهة الاختصاص".

ونشرت "واس" صورا لقوات حرس الحدود بجوار كميات المخدرات المضبوطة من القات والحشيش.