دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت رئاسة مجلس الوزراء في لبنان أنها أنجزت سائر المراحل الخاصة لتسديد المبالغ المترتبة عليها للأمم المتحدة بعد أنباء حول تعليق حق لبنان بالتصويت في الجمعية العمومية.

وقالت رئاسة الوزراء اللبنانية على تويتر: "عطفاً على الخبر الذي تناقلته وسائل الاعلام حول تعليق حق لبنان بالتصويت في أجهزة الأمم المتحدة نتيجةً لعدم تسديد المساهمات المترتبة ضمن ميزانية المنظمة الدولية، يهّم وزارة الخارجية والمغتربين التوضيح بأن سائر المراحل الخاصة لتسديد المبلغ المطلوب قد أنجزت".

وتابعت رئاسة الحكومة في لبنان بالقول: "وبعد الاتصالات التي تم اجراؤها مع كل من دولة رئيس مجلس الوزراء ومعالي وزير المالية، تبيّن أن عملية الدفع النهائية ستتم مباشرةً بما يحفظ حقوق لبنان في الأمم المتحدة"، حسب قولها.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في رسالة يوم الخميس إن لبنان هو واحد من ست دول فقدت حقها في التصويت لعدم الوفاء بالحد الأدنى من المساهمات ، إلى جانب فنزويلا وجنوب السودان والغابون ودومينيكا وغينيا الاستوائية.

بموجب المادة 19 من ميثاق الأمم المتحدة ، يفقد الأعضاء الذين لديهم متأخرات تساوي أو تتجاوز مبلغ مساهماتهم عن السنتين الكاملتين السابقتين حقوقهم في التصويت، تتمتع الجمعية العامة أيضًا بسلطة اتخاذ القرار "إذا كان عدم الدفع ناتجًا عن ظروف خارجة عن إرادة العضو" ، وفي هذه الحالة لن تفقد الدولة حقوقها في التصويت.

وقالت رسالة الأمين العام إن الحد الأدنى للمدفوعات اللازمة لاستعادة حقوق التصويت للبنان هو مليون و835 ألف و303 دولارات.

لأكثر من ثلاث سنوات، شهد لبنان "الأزمة الأكثر تدميراً متعددة الجوانب في تاريخه الحديث" ، كما وصفها البنك الدولي.