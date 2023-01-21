"لا أود إحباط المشككين".. الجبير يثير تفاعلا بتصريح عن نيوم بدافوس

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لوزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية ومبعوث المملكة لشؤون المناخ، عادل الجبير، وما قاله حول مشروع "نيوم" ومدينة "ذا لاين".

مقطع الفيديو المتداول نشرته قناة العربية للجبير في إحدى جلسات المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس بسويسرا حيث قال: "لا أود إحباط المشككين لكن نيوم حقيقة و’ذا لاين‘ حقيقة إنها مشاريع تحولية لم ير مثلها العالم ستغير بشكل جذري وثوري الطريقة التي يرى فيها الناس المدن والتخطيط العمراني، إنه تفكير خارج الصندوق لم يسبق تجربته من قبل وهي قيد الإنشاء بينما نتحدث.."

وردا على سؤال إن كان المشروع قابل للتطبيق من الناحية الاقتصادية، قال الجبير: "بالطبع هو كذلك وإلا لما كنا أخذناه، نحن لا نعرف بأننا ساذجون نحن معروفون بكوننا عقلاء ونفكر للأمد البعيد، وهذا مشروع طويل الأمد وهو مشروع طموح للغاية وتحولي ليس فقط للمملكة العربية السعودية بل للحياة الحضرية بشكل عام.."

وتابع قائلا: "هذه محاولة لإنشاء مدينة صديقة للبيئة ومستدامة وتتمتع بمستوى عال من جودة المعيشة حيث لن يكون هناك ازدحام مروري ويمكنك الذهاب لمناطق مختلفة بكفاءة وبدون استخدام السيارات، ليس هناك سيارات، سيكون هناك سبل أخرى للمواصلات كما قلت صديقة للبيئة وتعتمد على الطاقة المتجددة".