دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت أسرة رجل الأعمال المصري صفوان ثابت إطلاق سراحه وابنه بعد مرور أكثر من عامين على حبسهما بتهمة "الانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها".

وقالت مريم صفوان ثابت، ابنة رجل الأعمال مؤسس إحدى شركات الألبان والعصائر الكبرى في مصر، في صفحتها على فيسبوك، السبت، إنه تم إطلاق سراح والدها وشقيقها.

وكتبت في تدوينة: "فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ أستجاب الله الدعوات، أبويا صفوان ثابت وأخويا سيف الدين ثابت معانا... أقسمنا عليك يارب تفرجها على كل المظاليم عن قريب".

ألقت السلطات المصرية القبض على صفوان ثابث (76 عامًا) نهايات عام 2020، وبعدها بشهرين تم استدعاء ابنه سيف (41 عامًا) للتحقيق من جانب جهاز الأمن الوطني، قبل أن يتم حبسه كما والده.

اكتسبت قضية صفوان ثابت وابنه صدى دوليًا، ودعت منظمات حقوقية إلى إطلاق سراحهما. وفي سبتمبر/ أيلول 2021، قالت منظمة العفو الدولية إن السلطات المصرية "أساءت استخدام قوانين مكافحة الإرهاب من أجل احتجاز رجل أعمال بارز وابنه بشكل تعسفي، في ظروف ترقى إلى التعذيب، وذلك انتقاماً منهما لرفضهما تسليم أصول شركتهما"، حسب بيان للمنظمة.