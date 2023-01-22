أكثر من 100 ألف متظاهر في تل أبيب ضد حكومة نتنياهو

الشرق الأوسط
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القدس (CNN)-- احتج أكثر من 100 ألف شخص في وسط مدينة تل أبيب، السبت، ضد حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والإصلاحات القضائية المخطط لها، وفقا لتقديرات الشرطة التي نقلتها وسائل الإعلام الإسرائيلية.

وقالت الشرطة إن آلاف الأشخاص احتجوا في القدس ومدن إسرائيلية أخرى.

وتسعى الإصلاحات المقترحة، التي أعلنها وزير العدل الإسرائيلي، ياريف ليفين، إلى إصلاح ترشيحات المحكمة العليا عبر لجنة مراجعة، وتمكين البرلمان من إلغاء أحكام المحكمة العليا.

ويشار إلى أن هذا هو الأسبوع الثالث الذي ينزل فيه معارضو حكومة نتنياهو إلى الشوارع باحتجاجات، لكن الأخير هو الأكبر إقبالا حتى الآن.

ويذكر أن نحو 80 ألفا من المتظاهرين نزلوا باحتجاجات ضد حكومة نتنياهو، الأسبوع الماضي، ورفعوا لافتات تقارن نتنياهو بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وتقول إن إسرائيل تتحول إلى أمثال المجر شبه الديمقراطية وإيران الثيوقراطية. قال المتظاهرون لشبكة CNN إنهم جاءوا بدافع الخوف على مستقبل إسرائيل ولإرسال رسالة إلى نتنياهو مفادها أن الجمهور لن يدعم ما يرون أنه تفكيك للديمقراطية الإسرائيلية.

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