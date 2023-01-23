وزير خارجية إيران يُعلق على حادثة "حرق المصحف" في السويد

نشر الاثنين ، 23 يناير / كانون الثاني 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أدان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، الإثنين، حادثة حرق المصحف في السويد، مشيرا إلى أن جرح مشاعر المسلمين لا يجب أن يصبح "أمرا سائدا".

وقال عبداللهيان عبر صفحته على تويتر: " ندين بأشد العبارات تدنيس القرآن الكريم ونشر الكراهية ضد المقدسات الإسلامية الذي حدث لمرة أخرى في السويد"، حسب قوله.

وتابع وزير الخارجية الإيراني قائلا: "ينبغي أن لا يصبح جرح مشاعر مسلمي العالم والإسلاموفوبيا أمراً سائداً في بعض الدول الأوروبية المنادية بحقوق الإنسان"، حسب تعبيره.

وكان قد وصف وزير الخارجية السويدي، توبياس بيلستروم، الاستفزازات المعادية للإسلام بـ"المروعة"، وذلك بعد أن أحرق سياسي يميني نسخة من القرآن خلال احتجاج أقرته الشرطة خارج السفارة التركية في ستوكهولم يوم السبت.

وأثارت الحادثة إدانات رسمية من عدد من الدول الإسلامية على رأسها المملكة العربية السعودية وتركيا.

وشهدت مدن تركية عدة مظاهرات حاشدة على حرق المصحف إذ شارك عدد كبير من المحتجين في التظاهرات التي شهدتها مدينة باتمان وفقا لوكالة الأناضول التركية الرسمية.