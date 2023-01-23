السعودية.. تعيين 34 امرأة بمناصب قيادية في شؤون الحرمين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أصدر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، الأحد، قراراً بتكليف 34 سيدة قيادية في وكالات وإدارات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، سعيا لتطوير الخدمات المقدمة للزوار والحجاج والمعتمرين.

وذكرت وكالة شؤون المسجد النبوي، الأحد، عبر حسابها على موقع "تويتر"، أن من أهم القياديات اللاتي تم تعينيهن في الرئاسة العامة لشؤون الحرمين هن: الدكتورة أمل بنت محمد ثنيان لمنصب وكيل الرئيس العام للشؤون العلمية والأكاديمية النسائية، والدكتورة مزنة بنت عبدالعزيز اللحيدان، في منصب الوكيل المساعد للشؤون العلمية والأكاديمية النسائية.

كما تم تعيين نجلاء بنت معيلف الشريف، في منصب الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والتدريبية والإثرائية النسائية، وتهاني بنت سعود العمري في منصب الوكيل المساعد للغات والترجمة النسائية، وروان بنت عبدالعزيز الردادي بمنصب الوكيل المساعد للخدمات الاجتماعية والتطوعية الإنسانية النسائية.

كما شمل القرار تعيين نوره بنت صياف العمري، مديرة الإدارة العامة للمقرأة والمتون العلمية النسائية، وتكليف سمر بنت أحمد العمري بمنصب مديرة الإدارة العامة للتدريب النسائية، وإيمان بنت محمد الحربي بمنصب مديرة الإدارة العامة لمكتبة المسجد النبوي النسائية، وهند بنت مسعد الجهني، كمديرة الإدارة العامة للشؤون الإدارية النسائية، ومروه بنت مصطفى معمرجي بمهمة مديرة الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية والإنسانية النسائية.

كما نص القرار على تعيين الدكتورة أمل بنت محمد ثنيان، وكيلا لشؤون الطالبات بالكلية.

وأوضحت الرئاسة العامة أن "هذا القرار ضمن النقلات النوعية التي تسعى الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لتحقيقها للمرأة السعودية المؤهلة في خدمة قاصدات الحرمين".

وأضافت: "يتيح القرار للرئاسة استثمار الكفاءات النسائية وتسخير دورها استكمالاً لما حققته المرأة في الحرمين الشريفين من نجاحات".

وعلى صعيد ذي صلة، ذكرت وزارة الخارجية السعودية، على تويتر، الأحد، أن "وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أصدر قرارًا بتكليف سارة بنت عبدالرحمن السيد وكيلاً للوزارة لشؤون الدبلوماسية العامة".

ونالت سارة بنت عبدالرحمن درجة بكالوريوس في إدارة النظم الصحية عام 2007 من جامعة جورج ميسون في الولايات المتحدة، وكانت قد شغلت منصب وكيلة مساعدة مكلفة لوزارة الصحة للتعاون الدولي بين عامي 2019، 2022، ومديرة عامة للتعاون الدولي في الوزارة بين 2017 و2019، ومديرة إقليمية في مستشفى هيوستن ميثوديست الأمريكية في السعودية بين عامي 2016 و2017.