دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- رأى وزير الشؤون الإسلامية في المملكة العربية السعودية، عبداللطيف آل الشيخ، الأربعاء، أن وقت "المتاجرين بالدين انتهى بغير رجعة"، واصفا إياهم بـ"المُهرجين".

وقال عبداللطيف آل الشيخ، في تصريحات على هامش تفقده فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية للمملكة: "أصبحت الآن المنابر الدعوية مضبوطة مئة بالمئة والمسوح لهم بالآلاف يؤدون هذه الأعمال التي سبقهم إليها الأنبياء الدعوة لله سبحانه وتعالى بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن"، حسب تعبيره.

وأضاف وزير الشؤون الإسلامية في السعودية: "انتهى وقت المهرجين والممثلين والمصارعين والحركيين والمتمصلحين من الدعوة"، على حد قوله.

وأردف عبداللطيف آل الشيخ، قائلا: "الآن فيه دعاة ولله الحمد على مستوى متميز جدًا يخافون الله ويتقونه وعندهم علم غزير وهم أبناء هذا الوطن وحريصين على أن يقدموا ما لديهم من علم"، حسب قوله.

وتابع وزير الشؤون الإسلامية: "أما الممثلين والمهرجين والمضحكين للناس والمستهترين الذين يريدون أن يأتيكم ما أتى غيركم انتهى وقتهم إلى غير رجعة بإذن الله"، على حد تعبيره.