دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال المستشار الرئاسي في دولة الإمارات، أنور قرقاش، الأربعاء، إن "التصرفات المشينة" تجاه القرآن من جانب بعض المتطرفين تُظهر اختلاف منظومة القيم بين المجتمعات، في معرض تعليقه على حادثة حرق المصحف في السويد، السبت، الماضي.

وكتب قرقاش عبر صفحته الرسمية في موقع تويتر: "التصرفات المشينة للمتطرفين تجاه القرآن الكريم تبرز اختلاف منظومة القيم بين المجتمعات وتظهر عدم التوزان في تناولها ففي الوقت الذي تحمي بعض الأنظمة هذه الأفعال بحجة حرية الرأي تروج لقيمها باعتبارها مرجعية إنسانية"، حسب قوله.

وتابع المستشار الرئاسي في الإمارات، قائلا: "حماية واحترام المعتقدات أولوية يجب أن تضمنها المجتمعات المتحضرة"، على حد تعبيره.

وكان يميني يحمل الجنسيتين السويدية والدنماركية قد حرق نسخة من المصحف خلال احتجاجات شرعتها الحكومة السويدية السبت، أمام السفارة التركية في ستوكهولم.

وقوبل هذا التصرف بردود فعل غاضبة واسعة من جانب دول إسلامية عدة، فيما رجحت وزارة الخارجية الأمريكية أن تكون "محاولة متعمدة" لإضعاف وحدة دول حلف شمال الأطلسي (الناتو).