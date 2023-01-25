دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—بحسب مؤشر "سبيد تيست" لسرعة الإنترنت حول العالم الذي تصدره شركة "أوكلا" بلغ معدل سرعة التنزيل عبر شبكة الإنترنت الخليوية في الإمارات 331.7 ميغابايت في الثانية في شهر ديسمبر 2022، لتصنف الإمارات عالميًا وعربيًا كالأولى في سرعة التنزيل عبر شبكة الإنترنت الخيلوية.

وجاءت قطر في المركز الثاني عالمياً بمعدل سرعة التنزيل الذي بلغ 311.2، ومن ثم البحرين في المركز الثالث عالمياً بسرعة سرعة تنزيل تبلغ 262.5 في خدمات الإنترنت عبر الشبكة الخلوية.

وينشر مؤشر "سبيد تيست" تقريراً على أساس شهري يصنف سرعات نطاق الإنترنت الثابت والخلوي في جميع أنحاء العالم.

وتعرّفوا أكثر إلى تصنيف الدول العالمية والعربية في الإنفوغرافيك أعلاه: