"أي غفران؟".. لماذا لم يصل تحقيق انفجار مرفأ بيروت إلى نتيجة بعد عام؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدر النائب العام لدى محكمة التمييز اللبنانية غسان عويدات، قرارًا، الأربعاء، بإطلاق سراح جميع الموقوفين في قضية انفجار مرفأ بيروت وعددهم 17 شخصًا، مع منعهم من السفر.

وقال عويدات في قراره الذي نشرته الوكالة الوطنية للإعلام، الأربعاء: "بما أن المحقق العدلي طارق البيطار المكفوفة يده في قضية انفجار مرفأ بيروت، اعتبر نفسه مولجا بصلاحيات النائب العام لدى محكمة التمييز لاتخاذ ما يراه مناسبًا من إجراءات، فيكون بذلك قد استسقى سلطاته من الهيئات القضائية جميعًا".

وأضاف عويدات في قراره: "وبما أن هذا الأمر ينسحب أيضًا على النيابة التمييزية فيسري على الأصل أيضًا... وبما أن كف اليد يبقي الملف بدون قاض للنظر في طلبات إخلاء الموقوفين فيه منذ أكثر من سنة... لذلك نقرر إطلاق سراح جميع الموقوفين في قضية انفجار مرفأ بيروت دون استثناء، ومنعهم من السفر وجعلهم تحت تصرف المجلس العدلي في حال انعقاده وإبلاغ من يلزم".

وكان القاضي غسان عويدات نفى ما تردد عن أنه بصدد الادعاء على المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، وأكد أن "هذه المعلومات عارية من الصحة"، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.

وأوضح عويدات أن علم من خلال الإعلام بـ"قرار عودة القاضي البيطار إلى التحقيق بملف مرفأ بيروت، وكما تجاهل هو وجودنا، كنيابة عامة تجاهلنا وجوده".

وقرر عويدات منع البيطار من السفر.

تأتي التطورات بعدما استأنف المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، تحقيقاته في القضية المتوقفة منذ 13 شهرًا، وقرر الادعاء على ثمانية أشخاص جدد، وقرر إخلاء سبيل 5 متهمين ورفض إخلاء سبيل 12 آخرين في القضية.

في غضون ذلك تباينت ردود فعل أهالي ضحايا حادث انفجار مرفأ بيروت، وقرّر بعضهم التجمع من أجل التظاهر في منطقة الأشرفية في بيروت.

وقع انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس/ آب عام 2020، وأسفر عن مقتل 215 شخصًا، وإصابة أكثر من 6 آلاف آخرين.