دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- وجّه رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، رسالة بمناسبة ذكرى "ثورة 25 يناير"، ورأى أنها "سُرقت"، بعد أن أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك في 2011.

وكتب ساويرس، في حسابه عبر تويتر، الأربعاء: "في ذكرى ثورة 25 يناير أتذكر مشاعر كثيرة والحركات الثورية الأولى وشجاعتها ووطنيتها وهى حركة كفاية و6 أبريل في بدايتها...".

وتابع رجل الأعمال المصري، قائلا: "وكل من ساهم في هذا اليوم من شباب هذا الوطن الجميل الذى اجتمعت به كثيرًا لمنع ما توقعته من سرقتها، و هو ما حدث لعزوف الشباب عن السياسة لكن تظل ذكرياتها في وجداننا"، حسب قوله.

وكان قد دخل ساويرس في سجال مع عدد من الإعلاميين المصريين، بالإضافة إلى النائب مصطفى بكري بسبب صورة نشرها عن "التطبيل"، تضمنت صورهم.

وأثار رجل الأعمال المصري أيضًا ردود فعل متباينة، بعد تغريدته عن الرئيس الأسبق جمال عبدالناصر في ذكرى ميلاده، قال فيها: "أين كانت كرامة مصر عندما سجن المعارضين وعذبهم؟ أين كانت كرامة مصر في مغامراته وهزائمه في اليمن وكارثة 67 عندما فقدنا سيناء وعاد جيشنا مكسورًا من سيناء؟ أين كانت كرامة مصر ولقد اختفت الحرية في عهده؟ وأثبت النظام الاشتراكي فشله الذريع في العالم كله وسقطت الشيوعية في روسيا"، حسب قوله.