دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— علق وسيم يوسف، خطيب جامع الشيخ سلطان بن زايد الأول في الإمارات، على حادثتي حرق وتمزيق نسختين من القرآن في كل من السويد وهولندا وسط الضجة التي أثارتهما في أوساط العالم الإسلامي والإدانات الرسمية.

وقال وسيم يوسف في تغريدة على صفحته بتويتر: "أمس متطرف من السويد و اليوم متطرف من هولندا أحدهما يحرق و الأخير يمزق !ونحن كمسلمين على ثوابت ديننا الحنيف ’لانفرق بين أحد من رسله‘ ونحترم الأديان السماوية ونتسامح مع من نختلف معه بالدين فالفرق بيننا واضح نحتكم لديننا و أخلاقنا و قانون دولنا أما هم متطرفون فعلاً علمتم الفرق؟"

وتابع قائلا: "لو أحرقتم كل مصاحف المسلمين، ونثرتم رماد حرقكم على سفوح الجبال، وذاب بمياه البحار والأنهار فأن كتاب الله في صدور أطفالنا قبل كبارنا والله حافظ لدينه وكتابه، فمهما فعلتم فهو هباء أما وعد ربنا و ما احتوت قلوبنا تجاه كتاب ربنا {إِنَّا نحن نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا له لحافظون}".

وكان وسيم يوسف قد علق في على تغريدة لحساب حكومة السويد الرسمي بالعربية على تويتر وجاء فيها: "ربط ما يقوم به فرد واحد وتعميمه على حكومة دولة هو أمر غير منصف على الإطلاق. لا تدعم الحكومة السويدية بأي حال الآراء المعادية للإسلام التي قد يستخدمها البعض خلال المظاهرات"، ليرد بتغريدة قال فيها: "لكنه يصبح موقف حكومة إذا لم يتم معاقبة من قام بحرق المصحف الشريف !والاحتجاج بحرية التعبير، حجة واهية ضعيفة مقززة، فالإساءة لأي دين واستفزاز مشاعر أتباعه وصمت الحكومة عن ذلك هو الرضى بذلك! لعنة الله على حرية التعبير التي تؤدي للطائفية والتطرف!".