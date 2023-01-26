أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – سيزور وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، كل من مصر وإسرائيل والضفة الغربية، في أول زيارة منذ تولي حكومة بنيامين نتنياهو السلطة في إسرائيل، وفقا لبيان صادر عن الخارجية الأمريكية الخميس.

وأشار البيان إلى أن بلينكن سيجري "استشارات مع الشركاء حول عدد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الأولوية بما في ذلك الغزو الروسي لأوكرانيا، وإيران والعلاقات الإسرائيلية-الفلسطينية وبحث حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني وحماية حقوق الإنسان وقيم الديمقراطية"، وفقا للخارجية الأمريكية.

وستكون هذه الزيارة الأولى لبلينكن إلى إسرائيل منذ تولي اليمين المتطرف رئاسة الوزراء بقيادة بنيامين نتنياهو.

وسيلتقي وزير الخارجية الأمريكي بالرئيسين: الفلسطيني محمود عباس والمصري عبدالفتاح السيسي.