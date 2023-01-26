القاهرة تعلن عودة 5 مصريين أصيبوا في حريق سفينة أمام سواحل تركيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت وزارة الخارجية المصرية، يوم الأربعاء، عودة 5 من مواطنيها من إجمالي ١٤ مصريا أصيبوا في حادث حريق تعرضت له السفينة BEATA ALFA أمام السواحل التركية.

وقالت الوزارة، في بيان، عبر صفحتها على فيسبوك: "في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الخارجية ممثلة في القطاع القنصلي وكلا من سفارة جمهورية مصر العربية في أنقرة والقنصلية العامة في إسطنبول لمتابعة حادث الحريق الذي تعرضت له السفينة BEATA ALFA أمام السواحل التركية، وصل إلى أرض الوطن 5 مواطنين مصريين من إجمالي 14 مواطنا، وذلك بعد قيام السفارة بالانتهاء من إجراءات السفر وإصدار الوثائق اللازمة والتيقن من أن حالتهم الصحية تسمح لهم بذلك".

وأضافت أن "الجهود لا تزال جارية لمتابعة الحالة الصحية للمواطنين المتبقين ضحايا الحادث لحين عودتهم جميعا إلى أرض الوطن"، وتابعت أن "السفارة تواصل قصارى جهدها من خلال الاتصالات المتتابعة مع السلطات المعنية التركية لتأمين تقديم أفضل خدمة علاجية للمصابين وكذا الوقوف على حيثيات وقوع الحادث والحصول على نتائج التحقيقات في هذا الصدد، وتقديم المساعدة القانونية للمصابين بما في ذلك العمل على حصولهم على مستحقاتهم التأمينية والتعويضات المالية اللازمة".

وكان السفير أحمد أبو زيد المتحدث باسم الوزارة، ذكر، في بيان صدر خلال وقت سابق من الشهر الجاري، أن وزارة الخارجية تتابع حالة المصريين المصابين في حادث الحريق، وأضاف أن "الجهود تتركز على قيام أعضاء القنصلية العامة في إسطنبول بزيارة المصابين في المستشفيات التي يتلقون العلاج بها للاطمئنان عليهم لحين تماثلهم للشفاء وعودتهم إلى أرض الوطن بسلام".

وتابع، وقتها، أن "السفارة المصرية في أنقرة تواصل جهودها مع الجهات التركية المعنية للوقوف على حيثيات وقوع الحادث والحصول على نتائج التحقيقات في هذا الصدد، كما تبذل السفارة جهودها الهادفة إلى تقديم المساعدة القانونية للمصابين لضمان حصولهم على المستحقات والتعويضات المالية اللازمة".