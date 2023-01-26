الصحة الفلسطينية: القوات الإسرائيلية قتلت 9 في اشتباكات بجنين

القدس (CNN)-- قالت وزارة الصحة الفلسطينية، الخميس، إن القوات الإسرائيلية قتلت 9 فلسطينيين، بينهم امرأة مسنة، وأصابت عدة آخرين خلال مداهمة في مدينة جنين بالضفة الغربية.

وبحسب سجلات CNN، فإن حصيلة القتلى تجعل يوم الخميس أكثر الأيام دموية بالنسبة للفلسطينيين في الضفة الغربية منذ أكثر من عام، ويرتفع بذلك عدد القتلى الفلسطينيين على يد القوات الإسرائيلية هذا العام إلى 29 بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

من جهتها قالت قوات الأمن الإسرائيلية إنها تعمل في جنين يوم الخميس للقبض على "خلية إرهابية تابعة لمنظمة الجهاد الإسلامي الإرهابية"، وقالت في بيان إنها قتلت 3 "إرهابيين".

وجاء في البيان المشترك الصادر عن الجيش الإسرائيلي ووكالة الأمن الإسرائيلية وشرطة الحدود أن "نشطاء الجهاد الإسلامي الإرهابيون متورطون بشدة في تنفيذ وتخطيط عدة هجمات إرهابية كبرى، بما في ذلك هجمات إطلاق النار على جنود جيش الدفاع الإسرائيلي والمدنيين الإسرائيليين".

ولم تبلغ القوات الإسرائيلية عن وقوع إصابات من جانبها، لكنها قالت إنها كانت على علم "بمزاعم تتعلق بوقوع إصابات إضافية أثناء تبادل إطلاق النار" وتقوم بالتحقيق.