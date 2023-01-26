أمير قطر يولم تكريما للعاهل الأردني في الدوحة.. وهذا ما ناقشاه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أقام أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد مأدبة عشاء تكريما للعاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني بن الحسين في العاصمة القطرية، الدوحة.

ونشر الديوان الأميري بقطر صورا من المأدبة ذاكرا بتقرير: "بحث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وأخوه جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، سبل تعزيز الروابط الأخوية وعلاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، السياسية والاقتصادية والاستثمارية بما يحقق التطلعات المشتركة للشعبين الشقيقين، وذلك خلال اللقاء الذي عقد مساء اليوم (الأربعاء)".

وتابع الديوان بتقريره: "كما جرى مناقشة أبرز المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وأوجه تعزيزها بما يحقق الاستقرار والأمن والتنمية في المنطقة".

من جهته نشر الديوان الملكي الأردني، صورة من مأدبة العشاء، قائلا: "جلالة الملك عبدالله الثاني يعقد لقاء مع سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر تناول العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين وفرص توسيع التعاون الثنائي في المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية".

وذكر الديوان الأميري القطري أن اللقاء حضره "سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وسعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس الديوان الأميري وسعادة السيد عبدالله بن محمد الخليفي رئيس جهاز أمن الدول، وحضرها من الجانب الأردني معالي السيد أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين واللواء أحمد حسني مدير المخابرات العامة ومعالي الدكتور جعفر حسان مدير مكتب جلالة الملك وسعادة السيد زيد مفلح اللوزي سفير الأردن لدى الدولة".