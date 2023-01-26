دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، خلال لقائه رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، أن السودان وإثيوبيا "متفقان ومتوافقان" حول كافة قضايا سد النهضة الإثيوبي.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية "سونا" عن البرهان تأكيده خلال مباحثاته في الخرطوم مع أبي أحمد على "ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين السودان وإثيوبيا في القضايا الثنائية إقليميا ودوليا".

وفيما يتعلق بقضية الحدود بين البلدين، قال رئيس مجلس السيادة السوداني إن "الوثائق والآليات الفنية والحوار، تمثل المرجعية الأساسية في هذا الشأن"، بحسب ما نقلت الوكالة السودانية، مشيرا إلي أن "تجربة السلام في إقليم تيغراي الإثيوبي تعتبر مشرفة وتدعم الاستقرار في إثيوبيا"، حسب قوله.

ومن جانبه، أوضح رئيس الوزراء الإثيوبي، أن "الغرض من زيارته للخرطوم، إظهار التضامن مع السودان والوقوف معه في هذه المرحلة المهمة في مسيرته السياسية"، حسبما ذكرت "سونا".

وقال أبي أحمد: "السودان وإثيوبيا يزخران بكل عناصر التنمية والازدهار المتمثلة في المياه والأرض والموارد البشرية ونحن كدول وحكومات يجب علينا المحافظة علي العلاقات التاريخية بين البلدين"، كما أكد ضرورة الاستفادة من تجربة الحرب في البلدين التي أدت إلي انفصال جنوب السودان والحرب في إقليم تيغراي الإثيوبي، واللجوء للحوار في كافة القضايا الداخلية.

وجدد رئيس الوزراء الإثيوبي تأكيده أن "سد النهضة لن يسبب أي ضرر على السودان، بل سيعود عليه بالنفع في مجال الكهرباء"، حسبما أفادت الوكالة السودانية.

وفيما يتعلق بقضية الحدود بين البلدين، قال أبي أحمد إنها "قضية قديمة يجب الرجوع إلى الوثائق لحلها"، داعيا السودان لتقديم إثيوبيا للعرب والأفارقة بحكم موقعه التاريخي.

وتعتبر زيارة أبي أحمد للخرطوم، هي الأولى من نوعها منذ نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2020، خلال حكومة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك.

كما عقد رئيس الوزراء الإثيوبي مباحثات مع نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو الشهير باسم "حميدتي"، وبحثا العلاقات بين السودان وإثيوبيا وتطورات الأوضاع الداخلية في البلدين.

وأكد حميدتي على "أزلية واستراتيجية العلاقات بين البلدين بحكم الروابط الأخوية العميقة، والحرص المتبادل على تعزيزها وتطويرها بما يحقق المصلحة المشتركة للدولتين"، حسب وصفه.

وشدد حميدتي على التزام مجلس السيادة بتنفيذ الاتفاق الإطاري الموقع مع القوى السياسية في السودان، وضرورة تعاون الأطراف على تنفيذه لتجاوز الأزمة السياسية واستكمال الفترة الانتقالية"، بحسب ما ذكرت الوكالة السودانية.