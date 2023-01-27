دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلن رئيس شرطة طهران العميد حسين رحيمي، إلقاء القبض على مهاجم السفارة الأذربيجانية صباح الجمعة، الذي تسلل إلى السفارة فقتل شخصا وأصاب اثنين آخرين، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وقال رحيمي، إن "هذا الشخص تسلل إلى داخل السفارة وبدأ بإطلاق النار مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 2 آخرين".

وأضاف العميد رحيمي، بحسب الوكالة الإيرانية، أن "الشرطة قامت بإلقاء القبض على المهاجم على الفور والتحقيق مستمر معه".

وأشار قائد شرطة طهران إلى أن "المهاجم كان يصطحب طفليه الصغيرين عندما هاجم السفارة، وأنه أقر في اعترافاته الأولية بتنفيذ هجومه لدوافع شخصية وعائلية"، حسب قوله.

ومن جانبها، أكدت وزارة الخارجية الأذربيجانية مقتل رئيس جهاز الأمن في سفارة البلاد في طهران إثر تعرض مقر السفارة لهجوم مسلح الجمعة. وذكرت وسائل إعلام أذربيجانية أن أورخان عسكروف، رئيس جهاز الأمن بالسفارة، لقي مصرعه أثناء التصدي للهجوم، فيما أصيب شخصين آخرين بجروح، بحسب ما ذكرت وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء.